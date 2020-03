Festa S.Benedetto tra post-sisma e virus

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 20 MAR - La città di Norcia si appresta a vivere la festa di San Benedetto tra una ricostruzione post sisma che stenta a partire e l'emergenza coronavirus. "Da quando il terremoto ha ferito la nostra terra, celebriamo la festa in tono minore, quest'anno si aggiunge la precarietà e l'impotenza che tutti esperimentiamo di fronte ad un nemico subdolo e invasivo e particolarmente dannoso come il coronavirus, la conseguente doverosa assunzione di modalità di comportamento per contrastarne la diffusione, ci fa sentire ancora più vulnerabili e indifesi, venendo a sovrapporsi ad una situazione già fragile, che genera pericolosamente solitudine e isolamento". A dirlo è il vescovo di Spoleto-Norcia, mons.

Renato Boccardo.

Che aggiunge: "Non vorremmo - e auspichiamo che così non avvenga - che la giusta e necessaria attenzione all'emergenza in corso distogliesse l'attenzione dalle urgenze dei nostri territori o - peggio - costituisse un alibi per ulteriori ritardi", riferendosi alla lentezza della ricostruzione.