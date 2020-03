Arrivano a 395 positivi virus in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - Arrivano a 395 (18 di fuori regione) i pazienti positivi al coronavirus in Umbria, con sette morti, quattro nella provincia di Perugia e tre in quella di Terni. Ieri i contagiati erano 334. Il quadro emerge dal report giornaliero diffuso dalla Regione con i dai dati aggiornati alla mezzanotte del 19 marzo.

L'ultimo deceduto è un ottantaseienne di Orvieto che era ricoverato all'ospedale di Terni.

I guariti al momento restano quattro.

Dei 395 pazienti positivi, 280 sono in provincia di Perugia e 97 in quella di Terni.

I ricoverati sono 73 nell'ospedale di Perugia e 19 in quello di Terni. Ventiquattro sono in terapia intensiva, 13 nell'ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni.

Le persone in osservazione sono 2.566: 1.847 sono nella provincia di Perugia e 719 in quella di Terni.

Sempre alla stessa data risultano 810 soggetti usciti dall'isolamento, 581 nella provincia di Perugia e 229 in quella di Terni. (ANSA).