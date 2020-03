5.487 negozi aperti in provincia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - Sono 5.487 gli esercizi commerciali e dei servizi alla persona, alle cui dipendenze lavorano 10.224 dipendenti, aperti in provincia di Perugia, in base ai decreti anti-Covid-19 del governo.

2.580 del Settore Alimentare, 456 le Farmacie, 2.451 gli esercizi per servizi alla persona, altri medicinali, articoli medicali e igiene personale. "Queste - ha sottolineato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia - le forze del commercio in prima linea per l'emergenza. Sono la quasi totalità delle imprese autorizzate all'apertura perché essenziali. Il 36% di tutte le imprese commerciali della provincia. Negozi alimentari, farmacie, rivendite di medicinali e supporti sanitari, esercizi commerciali per servizi alla persona hanno risposto con grande senso di responsabilità e abnegazione alle disposizioni emanate dai Dpcm, che ne ha autorizzato l'apertura, indicandole come esercizi commerciali di prima e indispensabile necessità per la vita dei cittadini".