Rosario in streaming da Basilica Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 19 MAR - In questo momento di emergenza sanitaria, i frati del Sacro convento di Assisi, in comunione con la Chiesa italiana, pregano e invitano a pregare per tutto il Paese e per il mondo intero. Questa sera, giovedì, alle 21 verrà recitato il Rosario dalla Basilica Inferiore di San Francesco d'Assisi. Tutti coloro che vorranno vivere questo momento di fede potranno collegarsi al sito sanfrancesco.org e al canale Facebook ufficiale di "San Francesco Assisi".

La Cei - ricorda una nota del Sacro convento - ha invitato tutti i cittadini ad esporre alle finestre delle proprie case un piccolo drappo bianco o una candela accesa, segni della speranza e della luce della fede; e a lasciarsi accompagnare dalla testimonianza di San Francesco e dalle orazioni di Santa Caterina esempi di vita luminosa e nostri intercessori. Anche noi da Assisi accenderemo una piccola luce. Lo ha reso noto il direttore della Sala Stampa del Sacro convento di Assisi, padre Enzo Fortunato.