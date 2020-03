Regione,da Pd metà indennità a emergenza

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAR - "È il momento di scegliere e di agire, in maniera solidale e concreta a fianco della nostra regione, a sostegno delle persone che in questo momento stanno combattendo questa guerra. Chiediamo perciò alla Presidente, a tutta la Giunta e a tutti i Consiglieri di donare, una tantum, metà della loro indennità per fronteggiare l'emergenza. I consiglieri regionali del Pd lo faranno" utilizzando il conto corrente della Regione Umbria. Il capogruppo Tommaso Bori - insieme ai colleghi del Pd, Simona Meloni, Michele Bettarelli, Donatella Porzi e Fabio Paparelli - lancia questa proposta di raccolta fondi straordinaria da versare nell'apposito conto corrente bancario della Regione Umbria, istituito grazie ad un "importante emendamento da noi votato - spiegano - al ddl della manovra di bilancio e destinato a raccogliere donazioni da destinare a tutti quegli interventi che possano contrastare gli effetti diretti ed indiretti del Coronavirus nei nostri territori".