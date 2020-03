Salgono a 247 positivi virus in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Arrivano a 247 (50 più di ieri) le persone che in Umbria, alla mezzanotte del 17 marzo, risultano positive al virus Covid-19. Nove sono di fuori regione. Sale poi a 2 il numero dei morti, mentre i guariti al momento restano quattro. E' il quadro che emerge dai dati diffusi dalla Regione.

Nella provincia di Perugia i positivi sono 164 e 74 in quella di Terni: sono ricoverati in 75 (tre di fuori regione), dei quali 53 nell'ospedale di Perugia e 19 in quello di Terni.

Dei 75 ricoverati, 21 sono in terapia intensiva, 11 nell'ospedale di Perugia e 10 in quello di Terni.

Le persone in osservazione sono 2.210: 1.549 sono nella provincia di Perugia e 661 in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 24 del 17 marzo, sono stati eseguiti 1615 tamponi.

Sempre alla stessa data, la Regione ha reso noto che risultano 648 soggetti usciti dall'isolamento, 492 nella provincia di Perugia e 156 in quella di Terni. (ANSA).