Esame finale on-line in Medicina

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Si è conclusa con successo la sessione straordinaria dell'esame finale per il corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2016/2019 stata organizzata dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, diretta da Alberto Naticchioni.

L'esame - riferisce una nota - si è svolto martedì pomeriggio, a partire dalle 15, in modalità "conference call". Cinque dottoresse hanno conseguito il titolo in Medicina generale: Claudia Bruscia, Gaia Buono, Angela Elmo, Elisa Falcinelli, Gioia Marchi.

"L'emergenza coronavirus - ha sottolineato Naticchioni - non ferma l'attività formativa per la pubblica amministrazione promossa dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica che sta progettando e attivando corsi online nelle diverse aree di competenza".