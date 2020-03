Due deceduti per virus all'ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Due pazienti sono morti all'ospedale di Perugia come conseguenza del contagio da coronavirus: lo comunica la direzione dell'azienda ospedaliera.

Si tratta di un uomo di 60 anni e di una donna di 81, le cui condizioni si era aggravate negli ultimi giorni.

L'uomo, residente a Città della Pieve, era stato il primo paziente risultato positivo per Il Covid 19 ed era stato ricoverato il 2 marzo in Malattie infettive e trasferito il giorno successi in Terapia intensiva.

La donna, residente a Perugia, era stata ricoverata nella struttura di Malattie infettive il 12 marzo e trasferita il 13 marzo in Terapia intensiva. Il commissario straordinario Antonio Onnis, a nome della direzione e dell'intera comunità dei professionisti dell'ospedale, esprime - in una nota - il suo cordoglio ai familiari e alle comunità di Città della Pieve e di Perugia.