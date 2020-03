Coletto, già operativo ospedale Pantalla

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAR - Sono otto al momento i pazienti con positività al virus Covid-19 ricoverati all'ospedale di Pantalla, altri tre, in trasferimento da altre strutture, sono attesi per le prossime ore: lo comunica l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto, informando che da martedì sono stati chiusi tutti i ricoveri presso le Unità operative della struttura ospedaliera diventata, da lunedì 16 marzo, "temporaneamente" centro Covid-19.

Dalle ore 20 di giovedì 19 marzo chiuderà il Pronto soccorso e i cittadini che ne avranno necessità, potranno rivolgersi alle altre strutture presenti sul territorio, compresa l'azienda ospedaliera di Perugia.

Al momento sono disponibili 21 posti letto di malattie infettive: il piano di sviluppo prevede da sabato prossimo l'incremento di altri cinque, per arrivare così a 26 posti letto che diventeranno 31 entro lunedì 23 marzo. Giovedì 26 marzo inoltre, sarà attivato un reparto di pneumologia con otto posti letto.