Morta anziana ricoverata a Terni

(ANSA) - TERNI, 17 MAR - Una donna di 86 anni risultata positiva al Covid-19 è morta all'ospedale di Terni dove era ricoverata. Lo comunica l'Azienda ospedaliera.

L'anziana, residente a Orvieto, con patologie pregresse, era giunta in pronto soccorso il 9 marzo in condizioni cliniche definite "già critiche", con una insufficienza respiratoria che si è aggravata ulteriormente in pochissime ore e che ha richiesto il ricovero in Rianimazione. (ANSA).