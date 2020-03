Coronavirus: Cruciani con Croce Rossa dona 5000 braccialetti

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Cruciani C, maison umbra di abbigliamento e maglieria di lusso conosciuta per i braccialetti in pizzo macramé, lancia assieme alla Croce Rossa Italiana la campagna IlTempoDellaGentilezza dedicata alle persone con maggiori fragilità per cui la Cri ha intensificato i servizi.

Cruciani C ha scelto di donare 5000 braccialetti quadrifoglio, simbolo di felicità e di buon auspicio. Il ricavato della vendita dei braccialetti sarà interamente devoluto a supporto dell'impegno di volontari ed operatori presenti su tutto il territorio nazionale, impegnati a combattere l'epidemia scatenata dal coronavirus. (ANSA).