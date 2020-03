Salgono 164 positivi virus in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAR - Salgono a 164 (più 21 rispetto al giorno precedente) le persone che in Umbria risultano positive al coronavirus, mentre quattro pazienti sono guariti. Lo ha reso noto la Regione.

Nella provincia di Perugia i positivi sono 104 e 60 in quella di Terni: sono ricoverati in 45, 29 nell'ospedale di Perugia e 16 in quello di Terni. Quindici sono in terapia intensiva, sette nell'ospedale di Perugia e otto in quello di Terni.

Le persone in osservazione sono 1.995: 1428 sono nella provincia di Perugia e 567 in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 24 del 14 marzo, sono stati eseguiti 1.093 tamponi.

Sempre alla stessa data risultano 420 soggetti usciti dall'isolamento, 287 nella provincia di Perugia e 133 in quella di Terni. (ANSA).