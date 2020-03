Riaccesa la Stella di Miranda

(ANSA) - TERNI, 16 MAR - Accesa nella tarda serata di domenica la Stella di Miranda, a Terni. La cometa - con 80 punti luce e 105 metri di diametro - tradizionalmente sovrasta la città nel periodo natalizio, ma l'amministrazione comunale ha deciso di illuminarla come messaggio di speranza contro l'emergenza coronavirus.

"È ovviamente un gesto simbolico e identitario - spiega il vicesindaco e assessore comunale alla Cultura, Andrea Giuli - che va anche oltre la Conca e che in questi giornate così complicate può almeno dare un minimo conforto. Ringraziamo l'Asm, i suoi tecnici e la proloco di Miranda". Con i vertici dell'azienda municipalizzata, prosegue Giuli, è stato deciso di lasciare accesa la Stella "almeno fino al 25 marzo". "Ma non è escluso anche oltre" aggiunge, che raccomanda ancora una volta alla cittadinanza "di osservare scrupolosamente le regole". "Il sacrificio di oggi - conclude il vicesindaco - può valere un domani migliore". (ANSA).