Passa in Commissione bilancio Regione

La prima Commissione dell'Assemblea legislativa ha dato il via libera, con i voti a favore della maggioranza e l'astensione delle minoranze, alla manovra di bilancio 2020-2022 della Regione. Verrà discussa in Aula mercoledì prossimo. Relatore di maggioranza sarà il presidente Daniele Nicchi (Lega), quello di minoranza la vicepresidente Donatella Porzi (Pd).

Seguendo le indicazioni dell'ultima riunione della Conferenza dei capigruppo è stato impostato un percorso abbreviato per il via libera alla manovra di bilancio con l'approvazione di una proposta di risoluzione tecnica che accompagna la nota di aggiornamento del Defr. Sarà quindi una nuova riunione della Capigruppo ad elaborare un atto di indirizzo unitario, che verrà portato in Aula mercoledì, per impegnare la Giunta ad orientare risorse per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Il presidente Nicchi ha sottolineato che "la Commissione ha dimostrato un forte senso di responsabilità, mettendo in primo piano la salute degli umbri".