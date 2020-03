(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Sono 1.672 i malati ricoverati in terapia intensiva, 154 in più rispetto a ieri. Di questi 767 sono in Lombardia. Il dato è stato fornito in conferenza stampa.

Dei 20.603 malati complessivi, 9.663 sono poi ricoverati con sintomi e 9.268 sono quelli in isolamento domiciliare. (ANSA).