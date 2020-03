Afflusso ridotto in questura Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 14 MAR - In seguito all'emergenza coronavirus, si rende necessario, nella questura di Perugia, ridurre l'afflusso agli sportelli dell'ufficio passaporti e agli uffici che rilasciano le autorizzazioni di polizia (in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri).

Considerato, inoltre, che è disposta la sospensione per la durata di giorni 30, dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni di polizia e relativi alle iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi, e istanze e le dichiarazioni relative a licenze di polizia potranno essere prodotte per via telematica all'indirizzo ammin.quest.pg@pecps.poliziadistato.it.

noltre - spiega a questura - l'accesso personale agli uffici della Divisione Pas ovvero l'eventuale ritiro dei titoli di viaggio (passaporti), sarà garantito a coloro che versino nelle circostanze che consentono lo spostamento di persone (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, acquisizione documenti propedeutici al rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza), che l'interessato dovrà certificare; gli Uffici della divisione polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione sono comunque aperti nelle giornate di lunedì - mercoledì - venerdì con orario 9/12;

ogni richiesta di informazioni relative alle e le relative informazioni potranno essere richieste dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri telefonici: 075 - 5062452/5062486. (ANSA).[A]