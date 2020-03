Va a Terni da un amico, denunciato

(ANSA) - TERNI, 13 MAR - Ha dichiarato agli agenti di aver raggiunto Terni per vedere un amico, per questo un trentaseienne nigeriano residente a Foligno è stato denunciato dalla polizia per inosservanza del provvedimenti dell'autorità per non aver rispettato i provvedimenti contro la diffusione del coronavirus.

L'uomo è stato fermato in centro dalla squadra Volante. La denuncia è scattata nell'ambito dei servizi disposti nelle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presiedute dal prefetto di Terni Emilio Dario Sensi.

L'attività - spiega una nota della questura - viene espletata con controlli capillari del territorio, potenziati dal questore con il controllo di strade, stazioni e centri di aggregazione.