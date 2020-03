Messe in streaming in diocesi Terni

(ANSA) - TERNI, 13 MAR - Uffici della curia chiusi al pubblico fino al 3 aprile e celebrazioni in diretta streaming per la diocesi di Terni, adeguatasi alle direttive dei decreti della presidenza del consiglio dei ministri per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Dopo la sospensione di tutte le messe feriali e festive in tutte le chiese e santuari della regione, la celebrazione feriale sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della diocesi dalla chiesa di San Giovannino a Terni. A celebrarla, alle 8, il vicario generale, monsignor Salvatore Ferdinandi.

La messa festiva della terza domenica di Quaresima, celebrata senza la presenza dei fedeli dal vescovo monsignor Giuseppe Piemontese nella cappella della Madonna del Misericordia nella cattedrale, sarà trasmessa sabato alle 16.30 in diretta televisiva su Teleterni (canale digitale terrestre 15) e sulla pagina Facebook della diocesi e domenica alle 10 sempre su Teleterni.