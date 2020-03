Su Umbria bel tempo, toccati i 20 gradi

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAR - Costretti a casa per fronteggiare l'emergenza coronavirus e intanto sull'Umbria sono giornate di sole con temperature che, già di prima mattina, toccano e superano i 20 gradi. Come nel caso di Cascia, dove stamani alle 7 la stazione di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile ha registrato ben 20,6 gradi, uno in meno invece a Norcia.

Ieri i 20 gradi praticamente si sono registrati ovunque, con punte di 21,8 come nel caso di Attigliano. Ma i 21 gradi sono stati superati anche a Massa Martana e Narni Scalo.

Quella che si sta vivendo in questi giorni su tutta le regione è un'autentica primavera anticipata, anche se nella giornata di sabato è atteso un lieve peggioramento con precipitazioni sparse e anche deboli nevicate in Appennino sopra i 1.400 metri di quota. Ma il sole lascerà spazio alle nuvole già dalla giornata di domani, anche se le temperature resteranno stazionarie sui valori odierni e non sono attese precipitazioni.

(ANSA).