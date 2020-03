Nuove misure adottate da Sogepu

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 12 MAR - La Sogepu ha adottato nuove misure per la gestione e il contenimento dell'emergenza da Covid-19. Lo ha reso noto l'amministratore delegato Cristian Goracci.

Dal 13 marzo saranno chiusi i centri di raccolta dei rifiuti (isole ecologiche) gestiti nei comuni di Città di Castello, San Giustino, Citerna, Pietralunga, Montone e Monte Santa Maria Tiberina e sospesi i servizi a chiamata per il ritiro dei materiali ingombranti a Città di Castello, San Giustino e Citerna.

Nei comuni di Città di Castello e San Giustino continueranno a essere svolti regolarmente i servizi di raccolta a domicilio (anche su chiamata) del verde derivante dalla manutenzione di giardini e orti, necessario per il procedimento di trattamento del rifiuto organico negli impianti del polo di Belladanza. La sospensione dei servizi - spiega Sogepu - risponde all'esigenza di eliminare occasioni di assembramento o contatto tra addetti e utenti, ma anche la continuità dell'operatività dell'azienda.

