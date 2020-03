Morroni, nei tempi iter domande Psr

"La Regione Umbria potrà chiudere nei tempi previsti l'iter istruttorio di oltre 10 mila domande per le misure del Programma di sviluppo rurale connesse a superficie e animali, garantendo gli aiuti ad altrettanti beneficiari, grazie al supporto di sette tecnici di Agea che si aggiungeranno a due esperti già messi a disposizione": lo ha annunciato l'assessore regionale alle Politiche agricole Roberto Morroni. Rendendo noto che la Giunta, su sua proposta, ha approvato l'integrazione dell'Accordo di collaborazione con l'organismo pagatore Agea per la gestione della funzione di autorizzazione e controllo delle domande di pagamento.

"Visto il numero così rilevante di domande per le Misure 10, 11, 12, 13, 14 e 15, che richiedono per l'erogazione degli aiuti la conclusione anche dell'iter relativo alle precedenti annualità - spiega Morroni -, per restare nei tempi fissati al 30 giugno, abbiamo deciso di potenziare il supporto istruttorio avvalendoci di ulteriori sette unità messe a disposizione da Agea".