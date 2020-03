Indagine Usl2 su false notizie su virus

E' stata aperta un'indagine interna da parte della direzione aziendale dell'Usl Umbria 2 in merito ad un file audio che nelle ultime è circolato nei social di diversi cittadini in cui una donna ha riferito la presenza di 110 casi positivi al coronavirus nell'ex circoscrizione Ferriera di Terni. Circostanza, questa, smentita dall'azienda sanitaria, che sottolinea che nella giornata di ieri i casi erano "15 in tutta la provincia".

"Non corrisponde al vero - spiega una nota - che la situazione nella città di Terni è più grave che in altre parti della regione Umbria e che il personale sanitario è inibito ad indossare mascherine e dispositivi di protezione".

"Ad eccezione dei pazienti ricoverati all'azienda Santa Maria - continua la nota - tutti i casi positivi e sospetti sono costantemente monitorati dai servizi sanitari dell'azienda Usl Umbria 2".