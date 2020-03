Impegno Comune Orvieto su coronavirus

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 10 MAR - L'elaborazione del bilancio di previsione del Comune di Orvieto, la cui approvazione è stata prorogata al 30 aprile, "terrà sicuramente conto" dell'emergenza coronavirus, inoltre l'amministrazione, di concerto con altre istituzioni cittadine, sta valutando "se è possibile attivare in tempi brevi delle misure di sostegno alle attività in crisi", sulla scorta di quelle sperimentate in occasione di altre emergenze. A dirlo in una nota è la sindaca, Roberta Tardani. Secondo la quale "quando si riuscirà a contenere l'emergenza sanitaria, e ci auguriamo che ciò avvenga nel più breve tempo possibile, si aprirà quella economica i cui segni sono già evidenti".