Chiude anche la Cascata delle Marmore

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - A seguito del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri firmato lunedì sera, a causa dell'emergenza Covid-19 anche il parco della Cascata delle Marmore resterà per il momento chiuso.

A seguito di una decisione condivisa nell'ambito del Centro operativo comunale, è stata infatti comunicata la sospensione del servizio di supporto ed assistenza turistico-logistica nell'area.

La decisione della sospensione - spiega una nota del Comune - è stata presa anche in considerazione del fatto che il nuovo decreto prevede il divieto di assembramenti e una modalità di spostamenti personali che non è compatibile con le visite turistiche alla Cascata.