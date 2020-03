Appello Avis Terni, manca sangue

(ANSA) - TERNI, 10 MAR - "Abbiamo bisogno di più donazioni, in queste ultime settimane l'influenza stagionale e la crescente preoccupazione per il diffondersi del Covid-19 stanno causando una allarmante carenza. Il 'Sit' dell'ospedale Santa Maria di Terni ci comunica che le scorte sono insufficienti per garantire la normale operatività delle principali strutture sanitarie: emergenze, sale operatorie, terapie oncologiche e salvavita". A parlare è Patrizio Fratini, presidente di Avis comunale Terni, preoccupato per il drastico calo di donazioni di sangue registrato nelle ultime settimane. Domenica, al Sit di Terni si potrà donare dalle 7,30 alle 10,30.

"Mancano tutti i gruppi - spiega il presidente provinciale Avis, Mauro Tosi - per lo zero negativo c'è solo la scorta minima e se continuiamo così tra 10 giorni le scorte sono finite".