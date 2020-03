Un milione euro Fondazione Carit a ospedale

Stanziato dalla Fondazione Carit un milione di euro in favore dell'Azienda ospedaliera di Terni per iniziative volte a fronteggiare l'eventuale difficoltà sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus.

La decisione è stata presa all'unanimità dal consiglio di amministrazione dell'ente, riunito in via d'urgenza.

"Le risorse messe a disposizione dalla Fondazione - dice il presidente della Fondazione, Luigi Carlini - serviranno per dotare in tempi rapidissimi il nostro ospedale di strumentazioni e strutture idonee a contrastare e a fronteggiare la particolare emergenza sanitaria secondo le modalità che saranno stabilite a livello nazionale e regionale, nonché in base alle richieste della stessa azienda ospedaliera".