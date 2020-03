Coronavirus: foto gruppo Lega,è polemica

(ANSA) - TERNI, 9 MAR - Stanno suscitando polemiche le foto dei festeggiamenti per la vittoria della candidata del centrodestra Valeria Alessandrini alle suppletive del collegio uninominale Umbria 2 del Senato. Pubblicate - e poi in parte rimosse - sui profili Facebook di vari esponenti della Lega.

Tra queste, in particolare, un selfie con la stessa Alessandrini in primo piano e dietro una trentina di persone, senza la distanza di sicurezza disposta tra le misure di contenimento del coronavirus. Tra i presenti anche i deputati Barbara Saltamartini, Virginio Caparvi e Riccardo Augusto Marchetti e il sindaco di Terni, Leonardo Latini.

Sui social sono diversi i commenti critici nei confronti delle immagini. "Nessuna festa ma solo foto di chi seguiva lo scrutinio, la replica che arriva da ambienti della Lega.