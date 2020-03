Bianconi, salvare lavoratori e imprese

Quattro proposte urgenti per "salvare lavoratori e imprese in questo momento di particolare emergenza da coronavirus" sono state inviate dal consigliere regionale e imprenditore del settore turistico di Norcia, Vincenzo Bianconi, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Bianconi indica come prioritarie due proposte per i dipendenti: "introdurre immediatamente la cassa integrazione in deroga per tutti gli assunti a tempo indeterminato e determinato entro il mese di febbraio, per almeno 6 mesi" e al tempo stesso "dare la possibilità di accedervi anche a tutti i lavoratori stagionali, se in possesso del requisito minimo che può essere l'averne beneficiato l'anno precedente".

Il consigliere regionale per le la tutela delle imprese, con "perdite certificate superiori al 25% rispetto alla media del triennio precedente", chiede al premier di "congelare per il 2020, ridistribuendolo nel triennio 2021-2023, il pagamento di Imu, del 50% degli oneri contributivi dei lavoratori e delle rate di mutuo".