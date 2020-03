(ANSA) - TERNI, 8 MAR - La Lega e il centro destra, con Fratelli d'Italia e Forza Italia, confermano i recenti successi nelle elezioni politiche a amministrative in Umbria. Valeria Alessandrini, già consigliere regionale con il partito di Matteo Salvini, si è infatti imposta nelle elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato. Successo che conferma quello ottenuto alle politiche del marzo 2018 da Donatella Tesei, poi eletta presidente della Regione (la prima non di centro sinistra) e quindi dimessasi.

Alessandrini, 45 anni, insegnante di lettere alla superiori, ex assessore alla Scuola del Comune di Terni, ha ottenuto il 53,7% dei voti.

Al 38% si è attestata Maria Elisabetta Mascio, appoggiata da Pd e Sinistra civica verde, al 38%. Molto più staccati Roberto Alcidi, del Movimento 5 stelle, al 7,4%, e Armida Gargani per Riconquistare l'Italia, 0,7%.

Una consultazione segnata da una bassa affluenza ai seggi, 44 mila 449 dei 306 mila 382 elettori aventi diritto, il 14,5%.

Alle politiche di un anno fa erano stati poco più di 227 mila, il 76,7%.

Il voto si è svolto secondo le norme di prevenzione previste per l'epidemia di coronavirus.

In termini percentuali, Alessandrini ha migliorato il risultato di Tesei, che aveva ottenuto il 38,5% dei consensi, ma non come numero di voti: 23 mila 552 rispetto a 85 mila 65.

Anche Mascio (16 mila 669) ha fatto percentualmente meglio della candidata del centro sinistra Simonetta Mignozzetti, 25,6% (ma 56 mila 671 voti).

Crollo invece del Movimento 5 stelle che alle politiche aveva ottenuto il 28% con 61 mila 891 voti nel collegio, mentre Alcidi ne ha avuti 3 mila 282, pari al 7,4%.

"In Umbria si conferma un centro-destra unito e forte" il commento di Valeria Alessandrini. "Nel Paese c'è una situazione difficile - ha aggiunto - e stiamo vivendo una grande emergenza.

Sono vicina a tutte le persone in campo, in particolare il personale sanitario e la polizia penitenziaria".

Alessandrini ha quindi rivolto un "grazie" alla presidente della Regione Donatella Tesei e ai sindaci "che hanno garantito un voto in sicurezza per i cittadini nonostante l'emergenza coronavirus".

In Assemblea legislativa si apre ora la procedura per la sua sostituzione. Primo dei non eletti nelle liste della Lega è Enrico Melasecche, attuale assessore regionale. Al momento della formazione della Giunta, la Lega aveva invitato a dimettersi da consigliere chi entrava a far parte dell'esecutivo. Una procedura che se applicata anche in questo caso porterebbe in Assemblea Manuela Puletti. (ANSA).