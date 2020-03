(ANSA) - TERNI, 8 MAR - Lascerà ora il suo posto di consigliere regionale in Umbria, Valeria Alessandrini, esponente della Lega che, sostenuta anche da FdI e FI, si è imposta nelle elezioni suppletive relative al collegio uninominale Umbria 2 del Senato. Ottenendo il 53,7% dei voti.

Al 38% si è attestata invece Maria Elisabetta Mascio, appoggiata da Pd e Sinistra civica verde. Molto più staccati Roberto Alcidi, del Movimento 5 stelle, al 7,4%, e Armida Gargani per Riconquistare l'Italia, 0,7.

Ad Alessandrini subentrerà ora in Assemblea legislativa il primo dei non eletti, Enrico Melasecche che ricopre il ruolo di assessore regionale. (ANSA).