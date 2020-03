Tesei, chi da zone rosse lo segnali

La presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, insieme all'assessore alla Sanità Luca Coletto e al direttore regionale Claudio Dario ribadiscono, a tutti coloro che provengono dalle nuove zone rosse indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio, "la necessità di segnalare il loro arrivo e la permanenza in Umbria al proprio medico o pediatra o alla Asl di competenza".

"Con alcuni presidenti - ha annunciato la governatrice .

abbiamo chiesto un incontro urgente con il Governo. In attesa, comunque, ribadiamo la necessità che chiunque giunga in Umbria dopo essersi recato nelle zone indicate dal Decreto ministeriale, lo segnali immediatamente alle autorità sanitarie preposte, come già sottolineato dal direttore Claudio Dario".