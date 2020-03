Risorse da Fondazione Cassa Perugia

A causa dell'aumento dei contagi da Covid-19 anche in Umbria, la Fondazione Cassa di risparmio di Perugia intende mettere a disposizione "risorse finanziarie per iniziative volte a dare risposte emergenziali per fronteggiare le difficoltà sanitarie".

"In questi giorni difficili per nostra la comunità , non può mancare la vicinanza della Fondazione - è detto in un suo comunicato - che per vocazione persegue scopi di utilità sociale". "Intendiamo mitigare gli effetti indesiderati del Covid-19 - sottolinea il presidente Giampiero Bianconi -, attraverso iniziative straordinarie e che concerteremo con le competenti istituzioni regionali. Non verrà meno, inoltre, la nostra vicinanza agli enti non profit che a vario titolo stanno collaborando mettendo in campo misure straordinarie per il contenimento degli effetti del virus".