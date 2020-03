Furto disinfettante in bagno procura

(ANSA) - PERUGIA, 8 MAR - Sparisce il detergente disinfettante per le mani da uno dei bagni della procura di Perugia e i magistrati aprono un fascicolo a carico di ignoti. A riportare la notizia è il Messaggero sulle pagine locali.

Il furto - in base a quanto riporta il quotidiano - è avvenuto venerdì scorso. Sono stati quindi subito avviati gli accertamenti, anche attraverso l'esame delle immagini riprese dalla telecamere di sorveglianza.

Il disinfettante per le mani è considerato uno dei principali strumenti per prevenire la diffusione del coronavirus ed è praticamente introvabile sul mercato in questi giorni. (ANSA).