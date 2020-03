Noi per Norcia chiede misure economia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 7 MAR - Giampietro Angelini e il gruppo 'Noi per Norcia' chiedono all'Amministrazione Comunale di individuare misure per sostenere gli operatori economici locali in difficoltà a causa del coronavirus. Sottolineano che "gli effetti negativi di questa nuova emergenza si sommano a quelli causati dal sisma del 2016 per cui è necessario passare rapidamente dalle parole ai fatti tanto più che i ritardi nella ricostruzione allontanano sempre più il ritorno alla normalità".

"Noi per Norcia - si legge in una sua nota -, pertanto, con una interrogazione chiede all'Amministrazione comunale se ritiene utile intervenire immediatamente per sostenere gli operatori economici nursini in aggiunta alle misure previste dal governo e dalla Regione attraverso la costituzione di un fondo, dotato di un finanziamento idoneo". Sottolinea quindi che l'emergenza coronavirus "ha portato all'annullamento di manifestazioni come la mostra mercato che avrebbe potuto essere una boccata di ossigeno per il tessuto economico locale".