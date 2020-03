Dg Sanità, contenuto contagio in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 7 MAR - Al momento il contagio in Umbria da coronavirus "è contenuto". A dirlo è il direttore regionale alla Sanità, Claudio Dario. Per il quale "il numero delle persone in isolamento non deve destare preoccupazione ai cittadini, ma al contrario, dimostra che la rete dei controlli che ha attivato la task force regionale sta funzionando". "Siamo riusciti - ha aggiunto - a contattare e monitorare le persone entrate in contatto con i soggetti positivi al virus".

Dario ribadisce ai cittadini che "l'isolamento fiduciario di soggetti sani presumibilmente venuti a contatto con infettati, è una misura volta a prevenire la diffusione di una malattia infettiva nella comunità". "In questo periodo di isolamento fiduciario - spiega - gli operatori del Servizio di igiene o sanità pubblica contattano quotidianamente la persona sorvegliata, per avere notizie sulle sue condizioni cliniche di salute".