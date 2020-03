Tardani, economia a dura prova ma città non ferma

A Orvieto l'emergenza legata al coronavirus "sta già mettendo a dura prova l'economia cittadina e in particolare le imprese del settore turistico-ricettivo", ma "la città non è ferma". A sottolinearlo è il sindaco Roberta Tardani, "Stiamo proseguendo - spiega - nella pianificazione e programmazione della stagione turistico-culturale e della promozione".

La città sta intanto mettendo in campo provvedimenti per il contenimento del Covid-19. Tra i vari eventi e manifestazioni a subire modifiche è pure il programma delle celebrazioni in onore della festa del patrono, San Giuseppe.

Sospeso e in parte rinviato a data da destinarsi, infatti, il calendario delle manifestazioni civili, in base a quanto deciso dal comitato festeggiamenti della parrocchia di Santa Maria della Stella in cattedrale. Le celebrazioni religiose, dal 16 al 20 marzo, verranno invece celebrate in Duomo, mentre la processione verrà tradizionalmente svolta con le dovute accortezze.