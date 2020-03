Squarta, partite Iva coinvolte emergenza

"Il comparto turistico rischia il collasso, e con esso l'artigianato, il commercio, il settore dei trasporti. Tutta l'economia è coinvolta, e con essa i lavoratori, le partite Iva, le famiglie. Dobbiamo reagire attraverso ogni mezzo, ognuno per quel che può e per quel che deve": è l'appello di Marco Squarta, Fratelli d'Italia, presidente dell'Assemblea legislativa. Lo fa con un post su Facebook nel quale si sofferma sull'emergenza coronavirus.

Squarta sottolinea che maggioranza e opposizione dell'Assemblea legislativa "hanno lavorato insieme, in un clima di dialogo mai visto prima". "E' così che deve fare - aggiunge - un Paese in difficoltà, attingere dalle sue risorse migliori e fare della solidarietà e la collaborazione le sue prime bandiere. L'Umbria è una Regione già adesso in grossa difficoltà e l'attuale scenario non fa che aggravare un quadro largamente compromesso".