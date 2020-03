Rafforzata l'attività dell'Auser a Terni

(ANSA) - TERNI, 6 MAR - Il coronavirus non ferma i volontari dell'Auser di Terni, l'associazione per l'invecchiamento attivo: l'attività è stata infatti rafforzata, grazie ad un maggior numero di persone disponibili a svolgere servizi gratuiti di consegna della spesa a domicilio, consegna dei medicinali e sostegno psicologico agli anziani. A renderlo noto è il presidente, Alessandro Rossi.

Dopo aver chiuso il 2019 con 508 servizi, l'associazione vede ora all'opera 12 volontari e quattro ragazzi del servizio civile, che aumenteranno in base all'andamento delle richieste di aiuto da parte degli anziani. Numerose le chiamate arrivate in questi giorni al numero verde 800 995 988, tra chi chiede servizi, chi vuole essere rassicurato e chi si informa su come affrontare questo momento: "Abbiamo una psicologa pronta a sostenere le persone anche telefonicamente - spiega il presidente dell'Auser -, crediamo che sia fondamentale allontanare le paure di chi già vive in solitudine e ora teme un isolamento forzato".