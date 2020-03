'M'illumino di meno' in ateneo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 6 MAR - "M'illumino di meno": l'Università degli Studi di Perugia conferma per oggi, 6 marzo 2020, alle ore 18, lo spegnimento, a Perugia, del Polo di Ingegneria da parte del rettore Maurizio Oliviero e, a Terni, del Polo di Medicina da parte del delegato alla sede di Terni e alle strutture distaccate Stefano Brancorsini, ma trasforma l'iniziativa in un evento a porte chiuse a causa delle recenti disposizioni collegate all'emergenza coronavirus.

La validità dell'azione per la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, infatti, ha indotto gli organizzatori a mantenere l'impegno di partecipare all'edizione 2020 di questa giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio 2 nel 2005, seppur nel rammarico di dover gestire una versione ridotta dell'iniziativa, a tutela della sicurezza e della salute dei cittadini. Quindi, no alla partecipazione del pubblico, all'aperitivo al lume di candela e all'esibizione del coro dell'Università di Perugia.