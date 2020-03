Laboratorio a distanza da Eurochocolate

E' una sorta di laboratorio creativo a distanza per i bambini più piccoli, quello creato da Eurochocolate per supportare le famiglie dopo la chiusura della scuole per l'emergenza coronavirus. Prevede che i bambini colorino delle casette 'Choco in casa'.

Sul sito di Eurochocolate (www.eurochocolate.com/chocoincasa) è scaricabile un pdf che potrà essere stampato su carta o cartoncino per poi essere colorato negli spazi indicati e quindi ritagliato e piegato seguendo i tracciati. Sarà di supporto una sequenza grafica che le illustrerà passo a passo.

Ogni singola casetta potrà quindi diventare lo scrigno per contenere del cioccolato, che i giovanissimi artisti riceveranno in omaggio recandosi, dal 7 marzo in uno dei due negozi Eurochocolate di Piazza IV Novembre, a Perugia. Per ritirarlo sarà sufficiente inviare la foto della casetta a chocoincasa@eurochocolate.com o via whatsapp al numero 3533056712 indicando il nome del bambino o bambina che l'ha disegnata e la città di residenza.