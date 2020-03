Domenica stop ordinanza antismog Terni

Da domenica sarà sospesa, a Terni, l'ordinanza antismog di limitazione del traffico attivata lo scorso novembre dall'amministrazione comunale. Lo ha disposto con un'ordinanza il sindaco, Leonardo Latini, "per non aggravare la situazione di difficoltà che cittadini ed imprese si trovano a fronteggiare" a causa delle disposizioni previste per il contenimento del coronavirus".

La decisione - spiega il provvedimento - è stata presa anche sulla base dei dati forniti da Arpa Umbria, secondo i quali nelle ultime settimane non si sono verificati superamenti del valore di Pm10 consentito dalla legge.

Nelle giornate di domenica, lunedì e martedì le auto potranno dunque circolare senza restrizioni.