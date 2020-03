Dieci proposte Pd per fronteggiare virus

"Nell'ottica di una piena, leale e reale collaborazione, già più volte espressa", il gruppo regionale del Partito democratico rende noto di aver consegnato ai rappresentanti della Giunta e delle forze politiche presenti oggi alla Conferenza dei capigruppo, "dieci proposte elaborate come contributo di idee e di iniziative concrete volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economico-sociale in corso".

Nel documento viene evidenziato come "nell'ambito delle politiche di rafforzamento della sanità pubblica regionale, serve potenziare il dipartimento di prevenzione, le strutture di malattie infettive, terapia intensiva, rianimazione e pneumologia, oltre che aumentare il numero dei posti letto con una rimodulazione da effettuare all'interno della rete ospedaliera. Sarebbe inoltre opportuno destinare un polo ospedaliero all'accoglienza dei casi positivi al CoVid-19 e procedere con il piano di stabilizzazione del personale precario e con le necessarie assunzioni straordinarie".