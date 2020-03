Consiglio comunale Perugia in streaming

La seduta del Consiglio comunale di Perugia, fissata per lunedì 9 marzo, e le riunioni delle commissioni consiliari previste nel corso della prossima settimana (9-13 marzo) si terranno regolarmente nel rispetto delle distanze minime imposte dal Decreto sul coronavirus, ma senza la presenza del pubblico.

I cittadini potranno seguire i lavori del Consiglio e delle commissioni in diretta streaming collegandosi al sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.perugia.it.

E' stata invece rinviata a data da destinarsi la seduta del Consiglio grande sul tema della lotta alle infiltrazioni mafiose, alla criminalità organizzata, alla corruzione, al narcotraffico e al malaffare originariamente prevista per mercoledì 11 marzo.

La Conferenza dei capigruppo ha deciso di aggiornarsi alla fine del mese di marzo per fissare, ove possibile, una nuova data per il Consiglio grande.