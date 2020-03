Coletto, emergenza sotto controllo

"La gestione dell'emergenza in Umbria al momento è sotto controllo". La rassicurazione arriva dall'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, il quale sottolinea che "i medici e i professionisti che operano nei servizi sanitari territoriali e nelle aziende ospedaliere del territorio stanno lavorando 24 ore su 24 per la cura dei pazienti e la tutela delle persone che le quali sono stati in contatto". Al momento i casi riscontrati di positività sono 16, di questi 10 sono nella provincia di Perugia e 6 in quella di Terni. I ricoverati sono 4, di cui 2 in terapia intensiva nell'ospedale di Perugia, 1 nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Terni e 1 nel reparto di malattie infettive di Perugia. Le persone in osservazione perché venute a contatto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19, quindi in isolamento fiduciario, sono 209. Di queste 163 nella provincia di Perugia e 46 in quella di Terni. Nel complesso a oggi sono stati eseguiti 110 tamponi.