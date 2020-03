Bassetti invita a preghiera in famiglia

"Si torni a pregare in quella 'piccola chiesa domestica' che è la famiglia": è l'invito del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, per la Quaresima segnata dal coronavirus. Appuntamento liturgico per il quale ha scritto una lettera alla comunità diocesana.

"Quest'anno - ha sottolineato Bassetti - abbiamo anche un motivo particolare per innalzare al Signore le nostre preghiere: il diffondersi del Coronavirus". La lettera contiene un invito a dedicare più tempo alla riflessione sulla Parola di Dio e alla preghiera soprattutto tra le mura domestiche.

"È necessario osservare al massimo - afferma Bassetti - le precauzioni che via via vengono richieste, ma vorrei soprattutto invitarvi alla preghiera. In questi giorni in cui sarà necessario restare di più in famiglia con la presenza a casa dei vostri ragazzi e dei vostri giovani, data la chiusura delle scuole, si dia più spazio alla lettura della Parola di Dio e alla preghiera".