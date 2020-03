Alla Stranieri Perugia didattica online

Dopo la sospensione dell'attività di scuole e atenei disposta dal Governo per l'emergenza coronavirus, l'Università per Stranieri di Perugia avvierà dal 9 marzo la didattica in modalità online. Riguarderà sia gli studenti iscritti ai corsi di lingua e cultura italiana sia quelli dei corsi triennale, magistrale e ai dottorati.

Le lezioni verranno veicolate attraverso le piattaforme Lol e Teams.

L'attività d'insegnamento - ha annunciato l'Ateneo - seguirà il normale calendario didattico. Tutti gli studenti iscritti troveranno nella loro casella di posta elettronica le istruzioni per collegarsi alle piattaforme dove le lezioni verranno trasmesse.