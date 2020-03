Coronavirus, stop anche a Nero Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 5 MAR - Il terzo e ultimo fine settimana di "Nero Norcia", così come tutti gli eventi legati al "Marzo benedettino" sono stati sospesi e rinviati a data da destinarsi. A comunicarlo, a seguito dell'emergenza coronavirus, è il Comune di Norcia. Sabato e domenica prossimi gli oltre 80 venditori ambulanti non saranno quindi nel centro storico della città con le loro bancarelle e non si terranno nemmeno i convegni in agenda, rispettando così le disposizioni contenute nel decreto governativo tesi a contenere l'espansione del virus.

"E siamo costretti - ha detto l'assessore alla cultura, Giuseppina Perla - anche a rinviare i due spettacoli teatrali in programma per domani e sabato".