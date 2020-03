Quattro nuovi casi coronavirus in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 3 MAR - Quattro nuovi casi accertati in Umbria di persone affette da coronavirus: lo rende noto la Direzione regionale Sanità. Si tratta di soggetti monitorati da qualche giorno dai servizi sanitari. Al momento due - riferisce la Regione - sono in isolamento fiduciario a casa e in buone condizioni, un terzo paziente è invece ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale di Perugia e il quarto è stato, per precauzione, ricoverato nel reparto di malattie infettive sempre del capoluogo umbro. (ANSA).