Lega, vergognoso atteggiamento del Pd

"L'atteggiamento degli esponenti del Partito democratico è vergognoso in un momento così delicato a causa del coronavirus, ci saremmo aspettati un atto di coscienza da parte della minoranza. Ci troviamo a constatare che l'opposizione, piuttosto che dimostrare spirito collaborativo a tutela degli umbri, non perde occasione per fomentarne le paure, ricorrendo ad argomentazioni fittizie con la sola finalità di accrescere consensi, facendo opera di sciacallaggio sulle paure dei cittadini": a dirlo è il capogruppo regionale della Lega Stefano Pastorelli, che rende così nota la posizione dei consiglieri.

"I fatti dimostrano come i nostri amministratori, con medici, infermieri e operatori sociosanitari, stiano gestendo questa emergenza in maniera impeccabile" afferma la Lega.

"Tutte situazioni strutturali che non c'entrano nulla con l'emergenza" afferma il consigliere regionale Eleonora Pace, capogruppo di FdI.