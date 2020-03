In scuole campagna contro spreco cibo

Tredici scuole primarie e secondarie di Perugia (2.600 alunni di 129 classi) partecipano alla campagna "Il cibo è un dono, non sprechiamolo". Si tratta del nuovo progetto di contrasto allo spreco alimentare, promosso dalla Chiesa diocesana attraverso la Fondazione di carità "San Lorenzo", "i-REXFO" (Increase in the Reduction and Recovery of Expired Food) coordinato dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università.

L'obiettivo è la riduzione dello spreco alimentare sensibilizzando le nuove generazioni con il coinvolgimento delle famiglie. Avviato di recente, il progetto terminerà il 30 giugno 2021. Nei plessi scolastici - spiega la Caritas diocesana - sono stati posizionati i contenitori di raccolta cibo e distribuito materiale informativo. Il tutto fornito gratuitamente dal progetto.